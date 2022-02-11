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Haydar Dümen öldü mü? Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı?

11.02.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Dümen uzun yıllar gazetedeki köşesinde okurlarından gelen sorulara yanıt verdi. Psikiyatrist, seksoloji uzmanı ve Haydar Dümen'e ilişkin flaş bir açıklama geldi. Peki Haydar Dümen öldü mü? Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

Haydar Dümen öldü mü? Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Haydar Dümen, gazetesinde köşesinde okurlarının dertlerini dinleyerek sordukları sorulara yanıt veriyordu. Cinsel problemleri kendi bilgi birikimi ve yorumuyla aktaran Dümen'den acı haber geldi. Peki Haydar Dümen öldü mü? Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN ÖLDÜ MÜ?

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Ülkenin en renkli doktorlarından biri olan Dümen, yalnızca cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de bilinirdi.

Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN NEDEN ÖLDÜ?

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü.

Haydar Dümen'in ölüm haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Haydar Dümen neden öldü?

Mehmet Coşkun Deniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın"

Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü Yazar Haydar Dümen 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haydar Dümen'in cenazesi 10 Şubat Perşembe günü defnedildi.

Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 Uşak’ın İkisaray köyünde dünyaya geldi.

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, 1948 yılında liseyi bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Dümen, 1955 yılında buradan mezun oldu.

1958 yılında nöropsikiyatri uzmanı olan Dümen 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldu ve yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN'İN ESERLERİ:

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
Soğumayan Ölüler
Nazik Adında Bir Kadın
Sağlık Ve Beslenme
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti
Cinsel Yaşam–1
Cinsel Yaşam–2
Cinsel Kültür
Cinsel Sorunlarınız
Cinsel Dünyamız
Evlilik
Gebelikten Korunma
Soğumayan Ölüler
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
Gözlerinin Karası
Merhaba Yurttaş
Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
Üç Ressam
Sağlık Ve Yaşam
Çocuğun Cinsel Eğitimi

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

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Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!
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