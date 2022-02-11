Haydar Dümen, gazetesinde köşesinde okurlarının dertlerini dinleyerek sordukları sorulara yanıt veriyordu. Cinsel problemleri kendi bilgi birikimi ve yorumuyla aktaran Dümen'den acı haber geldi. Peki Haydar Dümen öldü mü? Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

HAYDAR DÜMEN ÖLDÜ MÜ?

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Ülkenin en renkli doktorlarından biri olan Dümen, yalnızca cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de bilinirdi.

HAYDAR DÜMEN NEDEN ÖLDÜ?

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü.

Haydar Dümen'in ölüm haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Mehmet Coşkun Deniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın"

HAYDAR DÜMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü Yazar Haydar Dümen 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haydar Dümen'in cenazesi 10 Şubat Perşembe günü defnedildi.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 Uşak’ın İkisaray köyünde dünyaya geldi.

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, 1948 yılında liseyi bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Dümen, 1955 yılında buradan mezun oldu.

1958 yılında nöropsikiyatri uzmanı olan Dümen 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldu ve yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.

HAYDAR DÜMEN'İN ESERLERİ:

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim

Soğumayan Ölüler

Nazik Adında Bir Kadın

Sağlık Ve Beslenme

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti

Cinsel Yaşam–1

Cinsel Yaşam–2

Cinsel Kültür

Cinsel Sorunlarınız

Cinsel Dünyamız

Evlilik

Gebelikten Korunma

Soğumayan Ölüler

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)

Gözlerinin Karası

Merhaba Yurttaş

Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)

Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)

Üç Ressam

Sağlık Ve Yaşam

Çocuğun Cinsel Eğitimi



