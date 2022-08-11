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"Haydar'ını bırak, arabanı ücretsiz yıkat" dedi, 1 saat içinde yaklaşık 10 sopa topladı!

11.08.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da oto yıkamacı olan Ramazan Özdemir, “Haydar” ya da “ağrı kesici” olarak bilinen sopaları kendisine teslim eden sürücülerin araçlarını ücretsiz yıkıyor. Dükkanına gelip otomobilini yıkatmak isteyen hemen hemen her araçta bu sopaların çıktığını söyleyen Özdemir, trafikte çıkan kavgaların kötü sonuçlarından etkilenerek şiddet olaylarının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak istiyor. Otomobil sahiplerini şaşırtan Özdemir, bugün sadece 1 saat içinde yaklaşık 10 sopa topladığını belirtti.

"Haydar'ını bırak, arabanı ücretsiz yıkat" dedi, 1 saat içinde yaklaşık 10 sopa topladı!

Seyhan ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde oto yıkama hizmeti veren Ramazan Özdemir, dükkanına gelip otomobilini yıkatmak isteyen hemen hemen her araçta ismine “Haydar” ya da “ağrı kesici” dedikleri sopalar çıktığını söyledi. Özdemir, bir günde en az 30-40 tane sopa gördüğünü, haberlerde de trafikte çıkan kavgalar sonucunda yaralanmalar olduğunu hatta ölümlerin meydana geldiğini gördüğünü bu nedenle şiddet olaylarının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

OTOMOBİLİNİ ÜCRETSİZ YIKAYACAĞINI SÖYLEYİP HAYDAR'LARI TOPLUYOR!

Özdemir, otomobilini yıkatmaya gelen vatandaşların iç temizliğini yaparken gördüğü sopaları almaya başladığını, vermek istemeyenlere de sopayı vermesi halinde otomobilini ücretsiz yıkayacağını söyleyerek sopaları bir şekilde aldığını anlattı. Özdemir, bu sayede yüzlerce sopa toplayıp imha ettiğini ahşap sopanın yanı sıra otomobillerden demir sopanın da çıktığını hatta bir araçtan polis copu çıktığını da söyledi.

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1 SAAT İÇİNDE 10 SOPA

Ramazan Özdemir, amacının şiddetin önüne geçmek olduğunu bu nedenle böyle bir uygulama başlattığını bugün sadece bir saat içinde yaklaşık 10 sopa topladığını ifade etti. Özdemir, otomobil sahiplerinin önce bu duruma şaşırdığını ancak daha sonra onların da kendisine hak verip sopaları genelde gönül rızasıyla teslim ettiklerini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana haydar sopa
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