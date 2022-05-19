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Haydar Şenel kimdir? Uzman onbaşı Haydar Şenel neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

19.05.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Şenel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası, Haydar Şenel kimdir? Uzman onbaşı Haydar Şenel neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar...

Haydar Şenel kimdir? Uzman onbaşı Haydar Şenel neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

Haydar Şenel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Haydar Şenel kimdir? Uzman onbaşı Haydar Şenel neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haydar Şenel kimdir? Uzman onbaşı Haydar Şenel neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

HAYDAR ŞENEL KİMDİR?

Haydar Şenel, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görevliydi.

Haydar Şenel Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 13 Mayıs’ta düzenlenen havan saldırısında yaralanmıştır.

Haydar Şenel ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı.

UZMAN ONBAŞI HAYDAR ŞENEL NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasına; göre Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 13 Mayıs’ta teröristlerin havan saldırısında yaralanan uzman onbaşı Haydar Şenel tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde Şehit olmuştur."

Haydar Şenel kimdir? Uzman onbaşı Haydar Şenel neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

ŞEHİT HAYDAR ŞENEL NERELİ?

Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş Haydar Şenel, Hatay Kırıkhanlıydı.

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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