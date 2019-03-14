HABER

Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz: - "(Mansur Yavaş hakkındaki iddialar) Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor"

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmasına başlayalı bir hafta olduğunu, bu süre içinde çok olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Ankaralıların kendisini tanıdığını, 55 yıldır Çankaya'da yaşadığını, burada siyaset yaptığını ifade eden Yılmaz, kendisine teveccühlerinden dolayı Ankaralılara teşekkür etti.

Türkiye'yi yöneten kurumların, kadroların, insanların, yargı organlarının, Silahlı Kuvvetlerin, Cumhurbaşkanlığının, yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin Ankara'da olduğunu belirten Yılmaz, böyle bir yerde Çankaya Belediye Başkanlığı yaptığını, belediye başkanlığını iyi bildiğini kaydetti.

Eskiden belediye başkan adaylarının televizyona çıkarak tartıştığını anımsatan Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına üç kişi adayız. Benim dışımda iki arkadaş var. Ben de bir çağrı yapıyorum, Ankara'da 3 adayız, buyurun televizyonlarda kim ne istiyorsa onu tartışalım. Sayın Mehmet Özhaseki'ye diyorum ki Ankara'yı biliyorsanız, Ankara'nın nasıl beton yığınına dönüştüğünü gelin beraber tartışalım. Sayın Mansur Yavaş'a diyorum ki size oy verecek insanların değerleri nedir bunu sizinle tartışalım." diye konuştu.

- "Günlerdir televizyonlarda izliyorum"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddialara da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Günlerden beri televizyon kanallarında bunu izliyorum. Mansur Yavaş benim karşımda bir aday arkadaş. Adaylığını açıklamış ve halkın terazisinde tartıldığı bir süreçte benim karşısındaki bir aday olarak bir şeyler söylememi çok şık bulmuyorum ancak şunu söylemek istiyorum, Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor."

Haydar Yılmaz, Ankara'daki adaylardan birinin "gönül", bir diğerinin ise "derman" dediğini hatırlatarak, "Ben akıl, yorum, bilgi diyorum. Vatandaşlarımızın akıldan ve bilgiden yana oy kullanacağını düşünüyorum. Bunun adresi de Haydar Yılmaz'dır." dedi.

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Destici: Çiftçinin problemleri ithalatla değil, destekle çözülürDestici: Çiftçinin problemleri ithalatla değil, destekle çözülür
DSP Lideri Aksakal: Dirayetli bir muhalefet yapısı yokDSP Lideri Aksakal: Dirayetli bir muhalefet yapısı yok
Anahtar Kelimeler:
ankara büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz DSP

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.