Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmasına başlayalı bir hafta olduğunu, bu süre içinde çok olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Ankaralıların kendisini tanıdığını, 55 yıldır Çankaya'da yaşadığını, burada siyaset yaptığını ifade eden Yılmaz, kendisine teveccühlerinden dolayı Ankaralılara teşekkür etti.

Türkiye'yi yöneten kurumların, kadroların, insanların, yargı organlarının, Silahlı Kuvvetlerin, Cumhurbaşkanlığının, yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin Ankara'da olduğunu belirten Yılmaz, böyle bir yerde Çankaya Belediye Başkanlığı yaptığını, belediye başkanlığını iyi bildiğini kaydetti.

Eskiden belediye başkan adaylarının televizyona çıkarak tartıştığını anımsatan Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına üç kişi adayız. Benim dışımda iki arkadaş var. Ben de bir çağrı yapıyorum, Ankara'da 3 adayız, buyurun televizyonlarda kim ne istiyorsa onu tartışalım. Sayın Mehmet Özhaseki'ye diyorum ki Ankara'yı biliyorsanız, Ankara'nın nasıl beton yığınına dönüştüğünü gelin beraber tartışalım. Sayın Mansur Yavaş'a diyorum ki size oy verecek insanların değerleri nedir bunu sizinle tartışalım." diye konuştu.