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Haydar Yılmaz’dan Mansur Yavaş’a çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, "Mansur Yavaş’a diyorum ki: Size oy verecek insanların değerleri nedir?

DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, "Mansur Yavaş’a diyorum ki: Size oy verecek insanların değerleri nedir? Bunu sizinle tartışalım" dedi.

DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, Yavaş’ın çıkıp tüm televizyon kanallarında insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması gerektiğini ifade etti. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne değinen Yılmaz, seçim çalışmasına başlayalı bir hafta olduğunu, bu süre içinde çok olumlu tepkiler aldığını dile getirerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına üç kişi adayız. Benim dışımda iki arkadaş var. Ben de bir çağrı yapıyorum, Ankara’da 3 adayız, buyurun televizyonlarda kim ne istiyorsa onu tartışalım. Mehmet Özhaseki’ye diyorum ki; Ankara’yı biliyorsanız, Ankara’nın nasıl beton yığınına dönüştüğünü gelin beraber tartışalım. Mansur Yavaş’a diyorum ki; size oy verecek insanların değerleri nedir, bunu sizinle tartışalım" çağrısında bulundu.

CHP’nin adayı Yavaş ile ilgili iddialara değinen Yılmaz, "Günlerden beri televizyon kanallarında bunu izliyorum. Mansur Yavaş benim karşımda bir aday arkadaş. Adaylığını açıklamış ve halkın terazisinde tartıldığı bir süreçte benim karşısındaki bir aday olarak bir şeyler söylememi çok şık bulmuyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum, Yavaş’ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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