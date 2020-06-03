Haydari tarifi: Bol sohbetli sofraların vazgeçilmezi

Haydari tarifi ile süzme yoğurt, nane ve zeytinyağı gibi birbirinden iç açıcı malzeme biraraya geliyor. Doğal antibiyotik olan sarımsak ve beyaz peynir de orijinal haydari tarifinin en büyük artısı. Haydari yapımı için peynir kullanmayabilir, zeytinyağı yerine tereyağ tercih edebilirsiniz. Damak zevkinize göre şekillendirebileceğiniz bu harika tarifi 15 dakika gibi kısa sürede yapabilirsiniz.

HAYDARİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 dilim beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Zeytinyağ

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

HAYDARİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba aldığınız süzme yoğurdun üzerine peyniri rendeleyin.

Ayıklayıp, temizlediğiniz sarımsakları bir miktar tuzla dövün ve peynirle yoğurdun olduğu kaba ilave edin.

Küçük bir tavaya zeytinyağı ve çekilmiş cevizi koyup kavurun.

Kavurduğunuz malzemenin içine naneyi ekleyin. Nanenin kokusu çıkınca ocağın altını kapatın.

Tüm malzemeyi bir araya getirip, iyice harmanlanana kadar karıştırın.

Afiyet olsun.

HAYDARİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Damak zevkinize göre pul biber, karabiber, kekik gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.

Taze yeşillikleri seviyorsanız maydanoz veya dereotu ekleyebilirsiniz.

Haydari tarifini yaparken mutlaka süzme yoğurt kullanmalısınız. Aksi halde kıvam ve lezzetini tutturamazsınız.

HAYDARİ MEZESİ ÇEŞİTLERİ

Haydari mezesini dilerseniz peynirsiz yapabilirsiniz.

Közlenmiş patlıcan ekleyerek, mezenizin patlıcanlı haydari olmasını sağlayabilirsiniz.

HAYDARİ TARİFİ SUNUMLARI

Kayık tabağa aldığınız haydarinin üzerini dereotu veya maydanoz gibi yeşilliklerle süsleyebilirsiniz.

Bir süre buzdolabında beklettikten sonra haydari daha lezzetli olacaktır.

HAYDARİNİN YANINDA İYİ GİDER

Mezelerin demirbaşı olan haydari ile birlikte paçanga böreği, acılı ezme ve kabak mücver gibi alternatif lezzetleri birlikte sunabilirsiniz.

HAYDARİ KAÇ KALORİ?

Ortalama bir porsiyon haydari 300 kaloridir.



