Haydari tarifi: Bol sohbetli sofraların vazgeçilmezi

Haydari tarifi ile süzme yoğurt, nane ve zeytinyağı gibi birbirinden iç açıcı malzeme biraraya geliyor. Doğal antibiyotik olan sarımsak ve beyaz peynir de orijinal haydari tarifinin en büyük artısı. Haydari yapımı için peynir kullanmayabilir, zeytinyağı yerine tereyağ tercih edebilirsiniz. Damak zevkinize göre şekillendirebileceğiniz bu harika tarifi 15 dakika gibi kısa sürede yapabilirsiniz.
Derin bir kaba aldığınız süzme yoğurdun üzerine peyniri rendeleyin.
Ayıklayıp, temizlediğiniz sarımsakları bir miktar tuzla dövün ve peynirle yoğurdun olduğu kaba ilave edin.
Küçük bir tavaya zeytinyağı ve çekilmiş cevizi koyup kavurun.
Kavurduğunuz malzemenin içine naneyi ekleyin. Nanenin kokusu çıkınca ocağın altını kapatın.
Afiyet olsun.
Haydari mezesini dilerseniz peynirsiz yapabilirsiniz.
Közlenmiş patlıcan ekleyerek, mezenizin patlıcanlı haydari olmasını sağlayabilirsiniz.
Mezelerin demirbaşı olan haydari ile birlikte paçanga böreği, acılı ezme ve kabak mücver gibi alternatif lezzetleri birlikte sunabilirsiniz.
Ortalama bir porsiyon haydari 300 kaloridir.
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