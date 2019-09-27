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Haydari tarifi, haydari nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 27.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Süzme yoğurdun en lezzetli halidir haydari. Yapılışı da son derece kolaydır. Soğuk meze olarak hazırlanan haydari tarifi, diyet yapanlar için de idealdir çünkü kalori oranı düşüktür.

Haydari tarifi, haydari nasıl yapılır?

Haydari için biraz cacık gibi ama değil gibi de diyebiliriz :) Haydari hazırlamak için mutfakta usta olmanıza da gerek yok sevgili okur. Tarifimiz son derece pratik ve kolay.

HAYDARİ NEDİR?

Haydari, sarımsak ve yoğurt ile birlikte belirli otlar ve baharatlardan oluşan bir mezedir. Cacıktan farklı olarak salatalık içermemektedir. Tamamen bir meze olarak sunulur; cacıktan daha tuzlu, daha asidik ve daha kalın bir tutarlılığa sahip olmakla birlikte, daha keskin bir şekilde iştah açıcıdır.

HAYDARİ TARİFİ
Malzemeler:
500 gr süzme yoğurt
1/2 demet dereotu
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı zeytinyağı
Tuz
İsteğe göre pul biber

Hazırlanışı:
Dereotunu minik bir şekilde doğrayın.
Sarımsakları ezin ve yoğurda ekleyerek çırpın.
Dereotunu, zeytinyağını ve baharatı da ekleyerek son bir kez daha karıştırın. Afiyet olsun.

HAYDARİ KALORİ
Bir porsiyon haydari 64 kaloridir. Kalorisi oldukça düşüktür, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

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