Haydari tarifi, haydari nasıl yapılır?

Haydari için biraz cacık gibi ama değil gibi de diyebiliriz :) Haydari hazırlamak için mutfakta usta olmanıza da gerek yok sevgili okur. Tarifimiz son derece pratik ve kolay.

HAYDARİ NEDİR?

Haydari, sarımsak ve yoğurt ile birlikte belirli otlar ve baharatlardan oluşan bir mezedir. Cacıktan farklı olarak salatalık içermemektedir. Tamamen bir meze olarak sunulur; cacıktan daha tuzlu, daha asidik ve daha kalın bir tutarlılığa sahip olmakla birlikte, daha keskin bir şekilde iştah açıcıdır.

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gr süzme yoğurt

1/2 demet dereotu

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz

İsteğe göre pul biber

Hazırlanışı:

Dereotunu minik bir şekilde doğrayın.

Sarımsakları ezin ve yoğurda ekleyerek çırpın.

Dereotunu, zeytinyağını ve baharatı da ekleyerek son bir kez daha karıştırın. Afiyet olsun.

HAYDARİ KALORİ

Bir porsiyon haydari 64 kaloridir. Kalorisi oldukça düşüktür, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

