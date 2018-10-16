"Haydar’ın hayali birçok Kosovalı gencin gerçeğidir"

MİTROVİCA (AA) - "Tahta Kılıç" filminde "Haydar" karakterini canlandıran Kosovalı genç oyuncu Florist Bajgora, gelişen Kosova sinemasının geleceğine dair iyimser olduğunu belirterek, "Haydar'ın gerçeği, Haydar'ın hayali günümüzde yaşayan birçok Kosovalı gencin gerçeğidir. Haydar sakin, ne istediğini, neyi nasıl yapacağını bilen, içinde sakinlik ve çok acı barındıran bir genç." dedi.
Daha önce "T'padashtun" ve "Bloodlands" filmlerinin yanı sıra birçok kısa metraj filmde rol alan Bajgora, Emre Konuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Tahta Kılıç" filminde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kosova'nın farklı şehirlerinde Arnavutça dilinde ve siyah-beyaz çekilen film, Kosova Savaşı zamanında babası kaybolan "Haydar"ın arayışına odaklanıyor.
A23 Medya adına Uğur Veli ve Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği "Tahta Kılıç", "Haydar"ın üzerinden, elinde tahta bir kılıçla Balkanlar'a gelen Sarı Saltuk'un izinde yaralı bir ülkenin bu gününe ışık tutuyor.
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- Uzun metrajda ilk başrol
Filmde "Haydar" karakterini canlandıran Florist Bajgora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle büyük ve iyi bir projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bu çalışmanın büyük bir sevgiyle gerçekleştiğini kaydeden Bajgora, çekimler sırasında kendini rahat hissettiğini ve her şeyin hayal etmediği kadar güzel bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Bajgora, yönetmen Emre Konuk ile birbirlerinin dilini bilmediklerinden dolayı iletişim konusunda ilk başta tedirginlik yaşadığını belirterek, "Sonra Emre'nin net oluşunu, tam olarak ne istediğini bilmesini, talimat verme şeklinin çok somut oluşunu görmek ilginç oldu. Bu da gönlümün bu süreçte rahat olmasını sağladı. Bu film ve ekibin bir parçası olmaktan dolayı çok rahat ve mutlu hissediyorum.” diye konuştu.
İlk kez uzun metraj bir filmde başrol oynadığına işaret eden Bajgora, "Tahta Kılıç"ta canlandırdığı Haydar'ın, "yeni hayatında" babasıyla ilgili gerçeği bulmaya çalıştığını ifade etti.
Bajgora, "Haydar'ın gerçeği, Haydar'ın hayali günümüzde yaşayan birçok Kosovalı gencin gerçeğidir. Haydar sakin, ne istediğini, neyi nasıl yapacağını bilen, içinde sakinlik ve çok acı barındıran bir genç." dedi.
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- "Sinemanın bizi daha fazla birleştirmeye başlaması çok güzel"
Türkiye ile çok eskiye dayanan bağlarının olduğunu belirten oyuncu, şunları kaydetti:
"Sinemanın da bu şekilde bizi daha fazla birleştirmeye başlaması çok güzel. Böyle projelerin yapılması beni çok mutlu ediyor. Sadece projenin büyüklüğünden değil, burada gerçekten kendimi bulduğumdan ve bu karaktere verebileceğim şeylerin yer almasından dolayı çok mutluyum. Bu işbirliği bana kendimi iyi hissettiriyor."
Florist Bajgora, oyunculukla ilgilenmeye ilkokul zamanlarında başladığına dikkati çekerek, gerçekten içinde bulunmayı istediği projeleri kabul ettiğini vurguladı.
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- "Kosova'da anlatılacak çok hikaye var"
Yaratıcılığını gösterebileceği ve kendisinden bir şeyler verebileceği çalışmalarda olmak istediğini ifade eden Bajgora, sürekli gelişen Kosova sinemasının geleceğine dair iyimser olduğunu belirtti.
Florist Bajgora, Kosova'da anlatılacak birçok hikayenin olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Başka ülkelerdeki insanların ilgilendiğini ve bunu görmek istediğini düşünüyorum. Buraya film çekmeye gelen birçok ülkeden farklı deneyimler kazanmamız iyi oluyor. Biz de bağımsız hale geldik ve çok güzel filmler yapabiliyoruz. Kosova ve genel olarak Arnavut sinemasının çok yakında çiçek açacağına dair iyimserim."
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