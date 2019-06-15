Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı. Kurtarılanlar, kıyı emniyeti botuyla karaya çıkarıldı.

Haydarpa\u015fa a\u00e7\u0131klar\u0131nda tekneleri devrilen bir grup vatanda\u015f denizden kurtarma ekipleri taraf\u0131ndan mendire\u011fe \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Kurtar\u0131lanlar, k\u0131y\u0131 emniyeti botuyla karaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunlar\u0131 t\u00fcketiyorsan\u0131z...Pencereden d\u00fc\u015fen bebek a\u011f\u0131r yaraland\u01316 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc il\u00e7ede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131nd\u0131
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