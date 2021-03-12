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Haydarpaşa Garı’nda korkutan atölye yangını

12.03.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Kadıköy Haydarpaşa Garı çevresinde bulunan bir marangoz atölyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ufak çaplı yangın çıktı.

Kadıköy Haydarpaşa Garı çevresinde bulunan bir marangoz atölyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ufak çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Haydarpaşa Garı’nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Haydarpaşa Garı yakınlarında bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, atölye içerisinde ufak çaplı maddi hasar oluştu.

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