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Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerin anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy’e bakan yüzünde 7 dakika süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi.Etkinliklikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları gar yüzeyine yansıtılırken, duygusal anların yaşandığı gösteri havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerin anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy’e bakan yüzünde 7 dakika süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi.
Etkinliklikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları gar yüzeyine yansıtılırken, duygusal anların yaşandığı gösteri havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısına bu akşam Haydarpaşa garında bir mapping gösterisi gerçekleştirildi.Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye UNUTMA yazısı yansıtıldı. Ardından geri sayım başladı.7 dakikalık gösterinin ardından tüm 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimleri tek tek 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde akmaya devam etti. Haydarpaşa Gar’ındaki unutulmaz an ise havadan görüntülendi.

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
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