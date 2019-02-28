HAYDARPAŞA KÖPRÜSÜ'NÜN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında yıkılarak yeniden yapılan Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kadiköy Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü geçen sene trafiğe kapatılmış, köprüdeki çalışmalar sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlemişti Banliyö hattı çalışması çerçevesinde yıkılan köprü yeniden yapıldı.Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, çalışmaların ardından yaya ve araç trafiğine açıldı.

Ekiplerin köprü ve çevresinde çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Açılan köprüden görüntü

-Araçları ve yayaların geçişi

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

