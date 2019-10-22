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Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları ihalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güveniyorum. Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ihalesinin iptali için yaptıkları başvuruya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güveniyorum. Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

İmamoğlu, Otobüs AŞ'de düzenlediği basın toplantısında, ihaleyi kazanan firmanın "şaibeli" olduğunu savundu.

Şartnamede yer alan "4 milyon liralık iş yapma" şartını Kültür AŞ'nin 254 milyon liralık iş tecrübesiyle fazlasıyla yerine getirdiğini dile getiren İmamoğlu, alınan tekliflere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi konsorsiyumunun 100 bin lira, diğer firmanın 350 bin lira verdiğini hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu, "Siz bizi, ikinci pazarlığa davet bile etmediniz. İhaleyi 2 aşamalı tarifliyorsunuz. Birinci aşamada teklif alırsınız, ikinci aşamada o pazarlıkta nereye gidileceğini kimse bilemez." diye konuştu.

"TCDD'nin itibarının yapılan uygulama zedelendiğini" öne süren İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güveniyorum. Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız." ifadelerini kullandı.

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Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu TCDD Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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