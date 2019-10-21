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Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarının bazı bölümlerinin kiralanmasıyla ilgili ihale

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihalenin bazı kısımlarının iptali için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının atıl durumdaki depo sahaları bölgesinin, sadece "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiraya verilmesine ilişkin yaptığı ihalenin bazı kısımlarının iptali için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, beraberindeki avukatlarla Bölge İdare Mahkemesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ihalenin usulsüz yapıldığını öne sürerek, bazı bölümlerin iptali için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Sönmez, "İhale yapılmadan önce İBB'ye buraların tahsis talebinde bulunmuştuk. Onun reddine ilişkin işlem iptali için de dava açtık." dedi.

İBB iştiraklerinin oluşturduğu bir ortak girişim söz konusu olduğunu, 4 Ekim'de yapılan ihale esnasında belgelerin yeterli görüldüğünü dile getiren Sönmez, 15 gün içerisinde pazarlığa çağrılmayı beklerken 3 gerekçeyle İBB'nin ihale dışı bırakıldığını ileri sürdü.

- Savcılığa suç duyurusu

Eren Sönmez ve beraberindeki avukatlar daha sonra Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na geçerek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sönmez, İBB iştiraklerinden oluşan ortak girişimin ihale dışı bırakılmasına dair sorumluluğu bulunanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Konunun yargıya intikal ettiğini ifade eden Sönmez, süreci yakından takip edeceklerini kaydetti.

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Bölge İdare Mahkemesi Haydarpaşa Garı İBB ihale iptal başvurusu

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