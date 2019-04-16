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Haydarpaşa'da Restorasyon Çalışmalarında Son Durum -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

- Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın Haydarpaşa Garı'ndaki yangını akıllara getirdi.

- Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın Haydarpaşa Garı'ndaki yangını akıllara getirdi. - Restoran çalışmalarının sürdüğü garda, işçiler yangına karşı bir kez daha uyarıldı. - Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. Ali AKSOYER-Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL,(DHA) - PARİS'te bulunan tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın Haydarpaşa Garı'ndaki yangını akıllara getirdi. 2010 yılında çatısında çıkan yangının ardından büyük hasar gören tarihi binada o günden bu yana restorasyon ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle çatısında süren ve aslına uygun olması için ahşap malzemenin kullanıldığı çatı katında süren çalışmalarda, işçilerin yangına karşı bir kez daha uyarıldığı öğrenildi. ÇATI TAMAMEN YANMIŞTI Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı. İŞÇİLER YANGINA KARŞI UYARILDI Haydarpaşa garında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Binanın çatı kısmında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Binanın ön kısmında bulunan kuleler ve çevresindeki çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor. Paris'te yaşanan yangının ardından özellikle ahşap malzemenin kullanıldığı bu bölümde çalışan personelin yangına karşı bir kez daha uyarıldığı öğrenildi. Restorasyon sırasında temel, çevre, bodrum kat taşıyıcılarının elden geçiriliyor. Ayrıca binada hasar gören vitray camlarında aslına uygun olarak yenileniyor. Şu anda yapılan çalışmalarda binanın tavan süslemelerinde restorasyon sürüyor. Ayrıca binanı içinde bulunan parke taşları da yenileniyor. PERONLARIN ALTINDA TARİHİ KALINTILAR Öte yandan Haydarpaşa garının peronlarının altında bulunan tarihi kalıntılar ise gün yüzüne çıkarılıyor. Peronların olduğu bölümde yapılan çalışmalarda tarihi kalıntıların üzerindeki toprak kaldırılarak temizleniyor.

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