Server Gençlik tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Haydi Çocuklar Camiye” projesi, 60 ildeki 2 bine yakın camide on binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı.

Server Gençlik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi, 60 ildeki 2 bine yakın camide on binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı. Türkiye genelindeki bin 870 camide 32 bin 617 çocuğun katılımıyla; 21 Şubat Pazartesi günü sabah namazıyla başlayan proje, 31 Ocak Perşembe günü yatsı namazıyla sona erdi. Yarışmaya katılan 6-13 yas arası çocuklar, 11 gün boyunca hem namazlarını camide kıldı hem de bilmedikleri sure ve duaları öğrendi. Başarıyla tamamlanan projeye, çocuklardan gençlere, imam ve müezzinlerden cami cemaatine kadar toplumun her kesiminden yoğun destek geldi.

“Namazını camide kıldılar, ödülleri kaptı”

“Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap” sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 1-3 Şubat tarihlerinde düzenlenen törenlerde, dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi. Drone, bisiklet, tablet, bilgisayar, çeyrek altın ve kaykayın da arasında bulunduğu ödüllerine kavuşan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Ayrıca illerdeki proje ortağı dernekler tarafından imkanlar dahilinde, camiye gelen bütün çocuklara kitap, top ve zekâ oyunu gibi çeşitli hediyeler verildi.