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"Haydi Çocuklar Camiye" projesine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince gerçekleştirilen projeye, 60 ildeki 2 bine yakın camide on binlerce çocuk katıldı

İSTANBUL (AA) - Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince gerçekleştirilen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi, 60 ildeki 2 bine yakın camide on binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki bin 870 camide 32 bin 617 çocuğun katılımıyla geçen yıl 21 Ocak'ta sabah namazıyla başlayan proje, 31 Ocak'ta yatsı namazıyla sona erdi.

Yarışmaya katılan 6-13 yaş arası çocuklar, 11 gün boyunca hem namazlarını camide kıldı hem de bilmedikleri sure ve duaları öğrendi.

Başarıyla tamamlanan projeye, çocuklardan gençlere, imam ve müezzinlerden cami cemaatine kadar toplumun her kesiminden yoğun destek geldi.

"Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 1-3 Şubat'ta düzenlenen törenlerde, dereceye giren çocuklara da ödülleri verildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, İslam inancına göre Allah'ın yeryüzündeki evinin cami ve mescitler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İslamiyet'te en müstesna ibadet, günde 5 vakit Rabbin huzuruna varılan namazdır.
Tüm canlıları emanet edeceğimiz çocuklarımızın, öncelikle Yaratıcının sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmasını, sevgi ve merhamet duygularının gelişmesini arzu ediyoruz.
Bu tür projelerle, tüm dünyada varoluş gayesini idrak edip dostça yaşayan bir neslin oluşmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz.
Bu yarışmayla, etkinliğe katılan çocukların, yeryüzünde sadece bir kez değerlendirme fırsatı verilen hayatın anlamını kavramalarına, manevi potansiyellerini keşfetmelerine ve iç huzurunu yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."

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