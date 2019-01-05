ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesi tarafından Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde "Haydi Erzincan Ergan'a" etkinliği düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, hafta sonunu fırsat bilerek merkeze gelen kayak tutkunları ve binlerce vatandaşa belediye görevlilerince sucuk ekmek ve mısır ikram edildi.

Belediyenin mehteran takımı Ergan Dağı'ndaki Ardıçlı Gölü yanında gösteri yaptı.

Erzincan Belediyesi tandır başı ve folklor ekiplerinin de birer gösteri sunduğu programda, paramotor ile farklı bir teknikle kayak yapmayı deneyen Eren Varlı'nın gösterisi beğeniyle izlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ergan'da yaz boyunca yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz. Sabahtan bu yana 3 bin 500 vatandaşımız geldi. Merkezin alt kısmında halen gondola binmek için sıra var. Geçen yıl bin öğrencimize kayak öğrettik. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yılki hedefi 2 bin öğrenciye daha kayak öğretmek." dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da kentte son 17 yıldır yapılan ciddi yatırımlardan birinin Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi olduğunu ifade etti.