‘Haydi gençler tiyatroya’

Bursa Devlet Tiyatrosu çatısı altında 1971 yılından bu yana adeta “ Bursa’nın konservatuarı” olarak hizmet veren Feraizcizade Mehmet Şakir Efendi Gençlik Kurslarında ders zili 26 Ekim’de çalacak.

Genç yeteneklerin tiyatroyla tanışmalarını, tiyatro seyircisi yaratmayı ve tiyatro sevgisini yaymayı hedefleyen ücretsiz kursların öğrencileri, 16-24 yaş arası gençler arasından sınavla seçildi. Sınav komisyonunda ve eğitimci kadrosunda; Halil Balkanlar, Kemal Okur, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya, Melike Ergüzen, Adnan Tunalı gibi usta sanatçıların yanısıra Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zorave Erdem Erdoğan gibi genç sanatçılarda bulunuyor.

19-20 Ekim tarihlerinde yapılan sınavda adaylar bir şiir, bir şarkı ve bir tirad oynamaları ve seslendirmeleri istendi Sınav sonucunda 29 genç kursiyer bir yıl boyunca Devlet Tiyatrosunda eğitim almaya hak kazandı..

AVP Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, Türk Tiyatrosuna yanı sıra dizi ve film sektörüne sayısız aktör ve aktrist yetiştiren Feraizcizade Mehmet Şakir Efendi Gençlik Kurslarının tiyatro eğitimine, doğru yerden ve sağlam adımlarla girmek isteyenler için bulunmaz fırsat olduğunu belirtti.

