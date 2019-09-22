"Haydi hep birlikte harekete geç" sloganıyla çöp topladılar

Kars'ta, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen öğrenci ve gönüllüler, "Haydi hep birlikte harekete geç" sloganıyla cadde, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde bir araya gelen "Haydi Yapalım Türkiye", "Toplum Gönüllüleri" ve TEMA Vakfı üyeleri, vatandaşlar ve belediye temizlik işçileri, İstasyon Mahallesi'nde çöp toplama etkinliği düzenledi.

Hadi Yapalım Türkiye Kars Direktörü Melisa Korlaelçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars için harekete geçip çöp topladıklarını söyledi.

Çevreyi temiz tutmak için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Korlaelçi, "2008'den beri Türkiye'de bu kampanyayla birlikte çöp toplanmaya başlandı. Türkiye'de 25 binden fazla gönüllü var. Biz gönüllü gençler olarak Türkiye'nin gelişmesine ve değişmesine inanıyoruz. O yüzden Kars için de 'Haydi hep birlikte harekete geç' deyip temizlik yaparak çöp toplamaya başladık. Bizler farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve herkesin bilgilenmesini, çöplerini yere atmamalarını ve geri dönüşüm kutularına atmalarını istiyoruz." diye konuştu.