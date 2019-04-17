"Haydi Muş Spora Olimpiyatları"na doğru

Gündüzöz, üniversitede okuyan ve okumayarak iş hayatına atılan gençlerin olduğunu belirterek, dünyada yaşanan pek çok sağlık sorunun sportif aktivite eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Ülke nüfusun önemli bölümünün genç nüfustan oluştuğuna işaret eden Gündüzöz, "Genç nüfus aslında bizim zenginliğimizdir. Genç nüfus Avrupa ülkelerinde oldukça azalmış durumda. Spor da sadece gençleri ve çocukları ilgilendiren aktivite değildir. Muş'ta 407 bin nüfusun yanında anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseden 100 bin öğrencimiz var. Yani Muş'ta her 4 kişiden 1'i aslında bizim hedef kitlemiz içerisinde yer alan çocuk ve gençlerdir." dedi.

Sporun sosyal hayatı da düzene koyduğunu aktaran Gündüzöz, "Sporcu insan, düzenli, ahlaklı, zamanını boş yerlerde geçirmeyen insandır. Boş zaman diye bir şey olmaz. Zaman bir insanın en değerli varlığıdır. " ifadesini kullandı.

Sporun önemine dikkati çeken Gündüzöz, "Bir farkındalık oluşturalım diye bu etkinliği düzenledik. Niye Muş olimpiyatları, amaç dikkati çekmek. Organizasyonun Muş olimpiyatları adı altında olmasının aslında bir esprisi de birden fazla sportif etkinlikleri bir araya getirmekti. Şimdi 21 branşta bu yıl faaliyet yapacağız. Seneye belki bu 30 ya da 40 olacak. Yani olimpiyat ruhuna en yakın sportif etkinlikler bir arada olacak." diye konuştu.

Etkinlikleri 21-25 Nisan tarihleri arasında belli günlere yayacaklarını ve bunun hafta boyunca devam edeceğini dile getiren Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren Muş'ta yaşayan insanlarımız istediği vakitte sportif etkinliklerin içerisinde yer alabilecekler ya da seyirci olabilecek. Açılışımız kortej yürüyüşü ile başlayacak ve yine etkinlik kapsamında okçuluk ve binicilik gibi faaliyetler yapılacak. Bu hem Muş'un tanıtımı açısından hem de spor alanında farkındalık oluşturmak için önemli. Beş gün boyunca okçuluk, atletizm ve badminton, tenis, karate, voleybol, satranç, tekvando, masa tenisi, basketbol, eskrim, güreş, hentbol, bilardo ve judo müsabakaları yapılacak. Yine Tarihi Murat Köprüsü'nde su sporları rafting ve kano faaliyetleri yapılacak. Amacımız spora dikkat çekmek ve gençlerimizi sporun güzelliğiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmaktır."

Konuşmanın ardından sporculara malzeme dağıtıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Alper Çifci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı.

