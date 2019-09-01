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Haydi rastgele

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 00:41 | Son Güncelleme

Av yasağının sona ermesiyle ülke genelinde olduğu gibi Bursalı balıkçılar da ‘Vira Bismillah’ dedi.

Av yasağının sona ermesiyle ülke genelinde olduğu gibi Bursalı balıkçılar da ‘Vira Bismillah’ dedi. Balıkçıların limandan ayrılması havadan da görüntülenirken vatandaşlar balıkçıları limanlardan el sallayarak uğurladı. Vira Bismillah diyerek denize açılan balıkçılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı mezgit yemeye davet etti.
1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan Karacabey Boğazındaki Kurşunlu Mahallesi’ndeki balıkçılar da törenle limandan denize açıldı. Havai fişeklerle denize açılan balıkçı tekneleri havadan da görüntülendi.
Balıkçıları el sallayarak uğurlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ’Güzellikler şehri Karacabey’in Kurşunlu Mahallesinde balıkçılık sezonunun açılışı vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bu sezonda balıkçılık mesleğiyle uğraşan bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun diyoruz. Marmara Denizi kıyısında Kurşunlu Mahallesindeyiz. Marmara’daki 4 ana limandan bir tanesi Kurşunlu Limanı’dır, İstanbul Silivri, Bandırma Limanı ve Gemlik Limanıyla birlikte. Lojistik konumu itibariyle balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tercih ettiği önemli bir limandır. Marmara Denizinde balıkçıların yakaladığı balıkların yaklaşık yüzde 40’ı Kurşunlu Limanından çıkarak pazara arz ediliyor ve sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı İstanbul-İzmir Otobanının giriş çıkışının da Karacabey’den olması buranın tercih edilmesinde önemli bir yer teşkil ediyor. Ben sezonun balıkçılara, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi. Özkan Kurşunlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli bir yeri olduğunu belirterek, ’Cumhurbaşkanımız gençlik yıllarında burada kamp yapmış. Uzun Dede olarak anılan rahmetli bir büyüğümüzün misafiri olarak bu bölgede kalmıştır’ diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlik yıllarında yanında kaldığı ve bölgede Uzun Dede olarak bilinen Mehmet Köseoğlu’nun torunu balıkçı Rıfat Kayhan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mezgit balığı yemeye davet etti. Kayhan,’Yıllar önce sayın Cumhurbaşkanımız burada dedemin evinde 3-4 yıl kaldı. Fakat yıllardır kendisini göremedik. Bir daha ki balık sezonunun açılışını açmak için Cumhurbaşkanımızı bu bölgeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız mezgit balığı yer, onu mezgit yemeye davet ediyorum." diye konuştu. Balıkçı tekneleri saat 00:00 olduğunda alkışlar eşliğinde denize açılırken vatandaşlar balıkçıları el sallayarak denize uğurladı.

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele

Haydi rastgele
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