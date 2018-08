"Haydi Sahaya" projesinde imzalar atıldı

"Onlardan geleceğimiz adına çok şeyler bekliyoruz. Umutlarımızın gerçekleşmesi adına gençlerimizin sağlıklı, enerjik, güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini sağlamakla yükümlüyüz. Bunun en önemli yollarından biri de mutlaka spor. İstiyoruz ki ülkemiz bir spor ülkesi olarak anılsın. Spor bir çok toplumsal sorunun çözümünde eşsiz bir anahtardır. Bu anlamda terör ile bağımlılıkla mücadelenin koruyucu ve önleyici ayağında sporu en etkin şekilde devrede tutmamız gerekiyor. Bunun için bugün kıymetli bakanımızın, kıymetli federasyon başkanımızın desteğiyle, önemli bir seferberliği, basketbol seferberliğini başlatıyoruz. Bu, basketbolu her yere taşıma seferberliği. Basketbola yeni yıldızlar, yeni dev adamlar kazandırmayı hedefliyoruz. Türk sporuna büyük faydalar sağlayacak bu protokolün bir paydaşı, bir unsuru olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, törendeki konuşmasında, "Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin sporla buluşmasını, gelişimlerinde ve olgunlaşmalarında sporun öğrettiği değerleri hayatlarına dahil etmelerini çok önemsiyorum." açıklamasında bulundu.

Kendi hayatını değiştiren ve şekillendiren basketbolun, Türkiye'nin her yerinde izlenmesini, her mahallesinde oynanmasını arzu ettiğini dile getiren Türkoğlu, "12 milyonu aşkın gencin, nüfusumuzun gücünü, enerjisini ve potansiyelini derinden hissediyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, spora olan desteğini her zaman ifade etmiştir. Basketbolun yaygınlaştırılması için yüksek beklentilerini kendileri bana dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız basketbolun iyi olması için ortaya koyduğumuz bu projenin de fikir lideridir. Umudu ektiğiniz yerde, başarı, barış, birlik ve güzellik biçersiniz." diyerek görüşlerini aktardı.

Başkan Türkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, eşsiz güzelliklere sahip olan ülkemizin dört bir yanına basketbolu götürerek, sporun, kardeşliğin ve umudun tohumlarını ekmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek kamu, gerekse de özel kurumlarla basketbolu yaymak için çeşitli çalışmalar yaptık. Bu sebeple, Haydi Sahaya projesiyle, çerçevesi çizilmiş, hedefleri belirlenmiş, hızlı aksiyon alacağımız proje ortaklarımızın bütçelerine uygun paketler hazırladık. Hedefimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretimdeki okulların bahçelerinde yarı veya tam sahaları yaparak, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak. Sporun getirdiği birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerini aşılayarak, onların sağlıklı gelişmelerini sağlamak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz."