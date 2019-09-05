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Hayfa Limanı yakınlarında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

İsrail’deki Hayfa Limanı yakınlarında bulunan bir yağ fabrikasında yangın çıktı.İsrail’deki Hayfa Limanı yakınlarında bulunan yağ fabrikası deposunda dev yangın çıktı.

İsrail’deki Hayfa Limanı yakınlarında bulunan bir yağ fabrikasında yangın çıktı.
İsrail’deki Hayfa Limanı yakınlarında bulunan yağ fabrikası deposunda dev yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar tüm şehri kapladı. İsrail İtfaiye ve Kurtarma İdaresi, Hayfa Limanı yakınında bulunan Şimen fabrikasında yangın çıktığını ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği açıkladı. Polis, yangın bölgesine giden yolları kapatırken, halkın alana yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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