Hayfa'da ırkçılığa karşı protesto

İsrail vatandaşı Filistinlilerin ülkenin sahipleri olduklarını, kimsenin reayası olmadıklarını ve misafir konumunda da bulunmadıklarını vurgulayan Zaatire, Filistinliler olarak ülkelerinde onurlu ve eşit şekilde yaşama hakları olduğunu ifade etti.

Göstericiler adına bir konuşma yapan Reca Zaatire isimli İsrail vatandaşı Filistinli, ırkçılığa teslim olmayacaklarını ve alışmayacaklarını söyledi.

İsrail hükümetinin halkı ırkçılık ve ayrımcılığa teşvik ettiğini belirten göstericiler, üzerinde "Irkçı şiddete hayır", "Kışkırtmacı hükümete hayır" şeklinde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Hayfa'nın Kiryat Hayim sahilinde düzenlenen eylemde, göstericiler "eşitlik ve adalet" çağrısı yaptı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'nin (YATK) desteğiyle organize edilen gösteriye bazı Yahudi insan hakları dernekleri ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde İsrail vatandaşı Filistinliler ile bir grup Yahudi aktivist, ülkede yükselen "ırkçılık" dalgasını protesto etti.

Zaatire ayrıca adalet ve eşitlik yanlısı Yahudiler ve Araplar olarak hep birlikte ırkçılığa karşı mücadele edeceklerini, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde birlikte yaşamak için hareket edeceklerini vurguladı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail vatandaşı Filistinli Milletvekili ve YATK Başkanı Muhammed Bereket, yaklaşık bir hafta önce Kiryat Hayim sahilinde İsrail vatandaşı 3 Filistinli gencin "ırkçı" Yahudilerce şiddetli şekilde darp edildiğini belirtti.

Bir grup "faşist" Yahudi'nin İsrail vatandaşı Filistinlileri darp etmelerinin arkasında yatan nedenin "Yahudi ulus devlet yasasının" oluşturduğu atmosferin olduğunu vurgulayan Bereket, bunun sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunun altını çizdi.

Bereket ayrıca kendilerinin ülkenin öz sahipleri olduğuna dikkati çekerek, nerede Filistinlilere yönelik bir saldırı olursa orada gösteri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

- Yahudi Ulus Devlet Yasası

İsrail Meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.