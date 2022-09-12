Hayır biri sizi anmıyor! Kulak çınlamanızın altında yatan neden ciddi olabilir

Kulak çınlaması olarak bilinen 'tinnitus' çevreden gelen bir sesli uyaran olmadan hastanın ses algılaması durumuna deniliyor. Bu çınlamalar genelde tek kulakta görülse de iki kulakta birden yaşanabiliyor. Birçok hastalık kulak çınlamasına yol açabiliyor. Zona hastalığı da kulak çınlamalarına sebep olan hastalıklar arasında bulunuyor. Göğüste veya karında ağrılı bir kızarıklığa neden olan zonanın daha az bilinen semptomları arasında kulaklarda uğultu, baş dönmesi, ani güçsüzlük ve çift görme bulunuyor.

SU ÇİÇEĞİ GEÇİRENLER YILLAR SONRA ZONA OLABİLİR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, zona döküntüsü ortaya çıkmadan birkaç gün önce “ağrı, kaşıntı veya karıncalanma” gelişebileceğinden, zona belirtilerinin tümü döküntüden sonra ortaya çıkmamaktadır. Zona, su çiçeği hastalığına neden olan aynı virüs olan varicella-zoster virüsünden kaynaklanır.

Su çiçeği geçirdikten sonra virüs hayatınızın geri kalanında vücudunuzda kalır ve yıllar sonra virüs zona olarak yeniden aktif hale gelebilir.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Bazı durumlarda zona, postherpetik nevralji olarak bilinen uzun süreli sinir ağrısı gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Ayrıca şunlara da yol açabilir:

Zatürre

İşitme sorunları

Beyin iltihabı

