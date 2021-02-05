YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Hayır Çarşısı" dualarla açıldı

"Hayır Çarşısı" dualarla açıldı

05.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla kurulan "Hayır Çarşısı"nın açılışı yapıldı.Huzurevleri Mahallesinde Çukurova Hacı Şevki Öztürk Camii bünyesinde açılan Hayır Çarşısı ile binlerce dar gelirli aileye gıda, giyim ve eşya yardımı sağlanacak.

Çukurova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla kurulan "Hayır Çarşısı"nın açılışı yapıldı.
Huzurevleri Mahallesinde Çukurova Hacı Şevki Öztürk Camii bünyesinde açılan Hayır Çarşısı ile binlerce dar gelirli aileye gıda, giyim ve eşya yardımı sağlanacak. Muhtaç vatandaşların gıda, giyim ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği çarşı, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Müftüsü Hasan Çınar, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, diğer davetlilerin katıldığı törenle açıldı.
Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, “Yardımlaşma faaliyetleri hem insanlığın hem de İslam’ın teşvik ettiği bir husustur. Hayır Çarşısında emeği geçenlere ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum bunların daha da çoğalması için gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit edip yardımları ulaştıralım. Hayır sahiplerini bu hayırlı işe destek olmaya ve katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.
Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ise hedeflerinin hizmet etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin tespitlerinin yapılıp onları da mahcup etmeden, onlara hizmet etmeyi minnet bilerek, bu gayeye iyilik, güzellikler hakim olsun düşüncesiyle böyle bir hizmete başlanmış oldu. Çukurova’da bir hayır çarşısını açtık. Seyhan ve Yüreğir ilçelerimizde de bu hizmeti yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."
Konuşmaların ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi.
Ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Hayır Çarşısı gezildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/

Adana Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:31
Öğle
12:58
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Aksa Eczanesi
Seyhan
Arhan Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Feray Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Adana'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 9 zanlısından 4'ü tutuklandı

Adana'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 9 zanlısından 4'ü tutuklandı

Denetim Komisyonunda "uzman görevlendirilmesine" ret

Denetim Komisyonunda "uzman görevlendirilmesine" ret

Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Adana'da kumar oynatılan evdeki 16 kişiye yasal işlem yapıldı

Adana'da kumar oynatılan evdeki 16 kişiye yasal işlem yapıldı

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.