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Hayır çeşmesinin muslukları çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 19:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hayır çeşmesinin muslukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Hayır çeşmesinin muslukları çalındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hayır çeşmesinin muslukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Belediye ekipleri muslukları yenilerken, bölgeye güvenlik kamerası koyulacağı belirtildi.
Olay, Tütünçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik viyadüğü altında her sabah 07.30- 08.30 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yapılan hayır çeşmesinden çorba dağıtmak için gelen belediye görevlileri 4 musluğun takılı olmadıklarını görünce çorba dağıtamadı. Çalınan musluklar belediye ekipleri tarafından yenilendi. Muslukların çalınmasının önüne geçmek amacıyla belediye tarafından çeşmenin bulunduğu yere güvenlik kamerası koyulacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Hayır çeşmesinin muslukları çalındıHayır çeşmesinin muslukları çalındıHayır çeşmesinin muslukları çalındıHayır çeşmesinin muslukları çalındı

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