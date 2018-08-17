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'Hayır diyemeyeceğim bir davetti'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 07:29 | Son Güncelleme

21 yaşındaki top model Stefanie Giesinger, Almanya'da ses getiren projelere imza atmaya devam ediyor.

Genç model bu kez de beyaz perdeye adım attı.

Top model Stefanie Giesinger'dan yeni proje

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Almanya’nın top modeli 21 yaşındaki Stefanie Giesinger, ilk sinema filmini çekti.
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‘Asfalt Gorili’ filminde rol alan Giesinger, modelliğe başladığından beri sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyduğunu söyledi.
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Giesenger, “Oyunculuk için davet aldım. Hayır diyemeyeceğim bir davetti bu. Çünkü modelliğe başladığım andan itibaren oyunculuk istiyordum” dedi.
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Kaiserslautern’de doğan ancak işi gereği bir süredir Berlin’de yaşayan Giesenger’in filmi, 30 Ağustos’ta sinemalarda gösterime girecek.
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Berlin’de evi olduğu halde kentte çok az kaldığını söyleyen genç oyuncu, şöyle konuştu:
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“Berlin’de hiç yaşamıyor gibiyim. Arkadaşlarım Londra’da. Onları ziyaret ediyorum. Randevularım nedeniyle de sürekli yollardayım.”
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Stefanie Giesinger Almanya Top Model model manken

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