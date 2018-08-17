Genç model bu kez de beyaz perdeye adım attı.

Top model Stefanie Giesinger'dan yeni proje

1 / 24 Almanya’nın top modeli 21 yaşındaki Stefanie Giesinger, ilk sinema filmini çekti.

2 / 24 ‘Asfalt Gorili’ filminde rol alan Giesinger, modelliğe başladığından beri sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyduğunu söyledi.

3 / 24 Giesenger, “Oyunculuk için davet aldım. Hayır diyemeyeceğim bir davetti bu. Çünkü modelliğe başladığım andan itibaren oyunculuk istiyordum” dedi.

4 / 24 Kaiserslautern’de doğan ancak işi gereği bir süredir Berlin’de yaşayan Giesenger’in filmi, 30 Ağustos’ta sinemalarda gösterime girecek.

5 / 24 Berlin’de evi olduğu halde kentte çok az kaldığını söyleyen genç oyuncu, şöyle konuştu:

6 / 24 “Berlin’de hiç yaşamıyor gibiyim. Arkadaşlarım Londra’da. Onları ziyaret ediyorum. Randevularım nedeniyle de sürekli yollardayım.”

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