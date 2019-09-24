HABER

hayır yemeğinden zehirlenen 50 kişi hastanelere başvurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 01:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bergama ilçesinde, iddiaya göre hayır yemeğinde tavuklu pilav yedikleri ileri sürülen 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.  Öğle saatlerinde bir vatandaş tarafından Bergama - Kınık garajı yanında tavuklu pilav dağıltıldı.

hayır yemeğinden zehirlenen 50 kişi hastanelere başvurdu

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, iddiaya göre hayır yemeğinde tavuklu pilav yedikleri ileri sürülen 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Öğle saatlerinde bir vatandaş tarafından Bergama - Kınık garajı yanında tavuklu pilav dağıltıldı. Tavuklu pilav yiyen 50 kişi, bir süre sonra bulantı, kusma ve ateş gibi şikayetlerle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan vatandaşların, hayır yemeğinde yemiş oldukları tavuklu pilav nedeniyle zehirlendiği ileri sürüldü. Hayır yemeğinden yedikten sonra Kınık'a giden bazı vatandaşların da burada fenalaştığı ve Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdukları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralıAnkara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önlediİtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.