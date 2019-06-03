HABER

Hayırsever 2 bakkalın veresiye defterini satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever Osmanlı İmparatorluğu gelenekleri arasında yer alan ve halen devam eden bir geleneği yerine getirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever Osmanlı İmparatorluğu gelenekleri arasında yer alan ve halen devam eden bir geleneği yerine getirdi. Hayırsever, bakkalardan veresiye borcunun yazılı olduğu defterleri satın aldı.
Turgutlu’da Şehitler ve Turgutlar mahallelerinde bakkallara giden hayırsever, yaklaşık 50 bin lira vererek vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi. Turgutlar Mahallesi’nde bakkal işleten İsak Toprak, vatandaşların 25-30 bin lira borcu olduğunu, bugün akşam üstü gelen 3 kişinin bu borçları ödeyerek veresiye defterini alıp gittiklerini söyledi.
Turgutlar Mahallesi’nde bakkal işleten İsak Toprak, "10 yıldır bu marketi işletiyorum. Vatandaşlarımıza veresiye veriyoruz. Bir taraftan veresiyeler kapatılırken bir taraftan yeni veresiyeler yazılıyordu. Burada vatandaşlarımızın yaklaşık 25-30 bin civarında veresiye olmuştu. Borçlardan dolayı bizde sıkılıyorduk vatandaşlarımızda sıkılıyordu. Allah razı olsun bugün birisi geldi, borçlar ne kadar dedi. Ben de 30 bin lira yakın olduğunu söyledim. Bana, amca borcu hesapla kapatacağız dedi, ben de tamam dedim. Hesapladık ve 30 bin liraya borç çıktı. Konuştuk bunun 5 bin lirasını ben bağışladım oda 25 bin lira verdi, defteri de aldı gitti. İsmini sordum söylemeden gitti. İsmini söyle dua edelim dediğimde, bu yardımı yapana Allah razı olsun diyin yeter"dedi.
Borcu ödenen vatandaşların telefon ederek olayın gerçek mi diye sorduğunu ifade eden Toprak, yaşanılan olayın doğru olduğunu ve borçlarının bir hayırsever tarafından ödendiğini söylediğimizde vatandaşların mutlu olduklarını ve Allah razı olsun dediklerini söyledi.
Şehitler Mahallesi Karaağaç Yolunda bakkal işletmeciliği yapan İbrahim Doğan ise "Bugün ikindi namazından geldikten sonra bakkalda beni bekleyen 3 kişi gördüm. Buyurun dediğimde bana veresiye defterini almak istediklerini söyledi. Defteri alıp hesapladığımda 2 bin lira kadar veresiye çıktı. Çok azmış dediler, parayı ödeyerek gittiler. İsimlerini sordum "Boşver amca, Allah razı olsun diyin yeter" dediler.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Bu kez yola Vali çıktıBu kez yola Vali çıktı
İkizler burcunda Yeniay!İkizler burcunda Yeniay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Validen trafik denetimi

Bu kez yola Vali çıktı

Günlük burç yorumları 3 Haziran Pazartesi - İkizler burcunda Yeniay!

İkizler burcunda Yeniay!

Ankara'da bu sabah! Duyar duymaz oraya koştular

Ankara'da bu sabah! Duyar duymaz oraya koştular

Duvarı kırıp markete girdiler, içebildikleri kadar kola içtiler!

Duvarı kırıp markete girdiler, içebildikleri kadar kola içtiler!

Çığlık sesleriyle uyandılar! Beyoğlu'nda korkunç gece

Çığlık sesleriyle uyandılar! Beyoğlu'nda korkunç gece

İstanbul'da son sahur gecesi

İstanbul'da son sahur gecesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.