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Hayırsever çiftten ilçeye yeni okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

Samsun'da hayırsever Korkmaz çifti, Tekeköy ilçesine 167 öğrencinin yararlanacağı okul inşa ettirdi - Vali Osman Kaymak: - "Korkmaz çifti örnek bir davranışla hem okul yaptırdılar hem de kendileri işin başında olarak en ufak detaylarla bizzat ilgilendiler"

Hayırsever Melek ve Kadir Korkmaz çifti, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde okul yaptırdı.

İş insanı Melek ve Kadir Korkmaz çiftinin Gökçe Karaoğlan Mahallesi'nde yaptırdığı ve babalarının adını verdikleri, 12 derslik, yemekhane, spor salonu, konferans salonu, laboratuvar ile ana sınıftan oluşan 167 öğrencinin yararlanacağı Dursun Korkmaz İlk ve Ortaokulunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, Korkmaz çiftine örnek bir çalışma yürüterek Tekkeköy ilçesine yeni bir okul kazandırdıkları için teşekkür etti.

Hayırsever Korkmaz çiftinin, okulun inşaatının tüm detayları ile bizzat kendilerinin ilgilendiğine işaret eden Kaymak, "Korkmaz çifti burada gerçekten örnek bir davranış ile hem okul yaptırdılar hem de bizzat kendileri işin başında olarak en ufak detaylarla bizzat ilgilendiler. Emeklerinin karşılığında ortaya çok güzel bir okul çıkardılar. Allah kendilerinden razı olsun, okulumuz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Samsun'un eğitim öğretimde, 270 bine yakın öğrenci, 20 bin öğretmen ve bin 200 okulla çok iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Kaymak, yeni açılan okulun da bu başarıya dahil olacağını ifade etti.

Hayırsever Kadir Korkmaz, 2012 yılında okulun temelini attıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de babalarının doğduğu yere onun ismini vererek okul yaptıran Korkmaz çiftine teşekkür ederek, okulun bölgedeki öğrencilerin hayatını iyi yönde etkileyecek, güzel bir eğitim yuvası olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan okul gezildi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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