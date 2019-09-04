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Hayırsever cinayetinde soruşturma derinleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, hayırsever Kazım Avcı'nın (72) evindeki yatağında bıçakla öldürülmesindeki sır perdesi, 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen henüz aralanamadı.

Hayırsever cinayetinde soruşturma derinleştirildi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, hayırsever Kazım Avcı'nın (72) evindeki yatağında bıçakla öldürülmesindeki sır perdesi, 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen henüz aralanamadı. Soruşturmayı derinleştiren Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Emre Pala, öldürülen Avcı'nın evinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yeniden inceleme yaptı.
Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve 15 yıl önce memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Afşar Mahallesi'ne yerleşen Kazım Avcı, 1 Temmuz 2017 tarihinde, eşi Cemile Avcı'nın yakınlarının düğününe gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. İddiaya göre, düğünden döndüğünde eşinin uyuduğunu zanneden Cemile Avcı, rahatsız etmemek için diğer odaya geçti. Cemile Avcı, sabah namaza kalkmadığını fark ettiği eşini uyandırmak için odasına girdiğinde, Kazım Avcı'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Cemile Avcı, komşularından yardım istedi. Komşuların gelmesiyle jandarmaya haber verildi. İhbarla gelen ekipler, camilere ve eğitim kurumlarına yaptığı yardımlarla tanınan Kazım Avcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Avcı'nın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında bugüne kadar Kazım Avcı'yı kimin öldürdüğü belirlenemedi.
Soruşturmayı derinleştiren Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Emre Pala, bugün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kazım Avcı'nın evinde yeniden inceleme yaptı.
Daha önce 2 çocuğunu çeşitli tarihlerde trafik kazasında kaybeden, eşinin de öldürülmesiyle tek başına kalan Cemile Avcı, "Eşimin katil veya katillerinin bulunmasını istiyorum. Savcımız ve jandarma olayı sıkı bir şekilde takip ediyor" dedi.

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Hayırsever cinayetinde soruşturma derinleştirildi

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