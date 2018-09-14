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Hayırsever iş adamı köyüne okul yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hayırsever iş adamı İbrahim Kösen tarafından yaptırılan, 10 derslikten oluşan okul törenle hizmete açıldı - Vali Mustafa Yaman: - "Yeni eğitim ve öğretim yılımızda hedeflerimizi büyüttük. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımlar ve sağlanan huzur, öğrencilerimizin iyi yerleri kazanmasına neden oluyor"

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan 10 derslikten oluşan okulun açılışı yapıldı.

Mardinli iş adamı İbrahim Kösen, doğup büyüdüğü Kızıltepe ilçesinin Yarımca Mahallesi'nde anaokulu, ilk ve ortaokuldan oluşan 10 derslikli okul yaptırdı.

Türkan ve Emin Kösen" adı ile hizmet verecek okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte eğitim kalitesinin devletin ve hayırseverlerin desteği ile arttığını belirtti.

Öğrencilerin de başarı oranlarının yükseldiğini ifade eden Yaman, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin en büyük bütçesi eğitim ve öğretime ayrılıyor. Hayırsever vatandaşlarımız da devreye girerek eğitim hamlesine önemli destek veriyor. Bugün de Kösen ailesi ilimizde bir eğitim yatırımı yaparak eğitime katkı sağladılar." dedi.

Yaman, Mardin'de öğrenci sayısının 250 bin olduğunu dile getirerek, "Yeni eğitim ve öğretim yılımızda hedeflerimizi büyüttük. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımlar ve sağlanan huzur öğrencilerimizin iyi yerleri kazanmasına neden oluyor. Gençlik merkezimize gelen, kurs alan ve buradan destek gören 700 öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bu öğrencilerin yüzde 10'u tıp fakültesine gitti. Önemli bir bölümü de iyi okulları kazandı. Bu durumun oluşmasında yatırımcılarımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği aşikardır. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da büyük devlet olmanın büyük sorumluklarının da olduğunu ifade etti.

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, geliştikçe karşımıza çıkan sorunlar da o derece büyüyor." diyen Demirkaya, Kızıltepe'de önceden derslik başına düşen öğrenci sayısı 50 iken şimdi 30'lara indiğini, bu durumun da kalitenin arttığını gösterdiğini dile getirdi.

Hayırsever iş adamı İbrahim Kösen ise memleketin temel ihtiyacının eğitimin kalitesinin artırılması olduğunu anlatarak, insana yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Kösen, "Ülkemizde ve bölgemizde kaliteli eğitim olanaklarının yolu kaliteli fiziki ortamlardan geçmektedir. Biz bu nedenle ihtiyacı görerek kıymetli aile büyüklerimizin adlarını yaşattığımız okulumuzu açtık. Eğitim yatırımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Törende, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dualar edildi, açılış kurdelası kesildi. Vali Yaman ve beraberindekiler, sınıfları gezdi, öğretmenlere başarılar diledi.

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