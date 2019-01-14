Hayırsever iş adamından eğitime destek

Ordulu iş adamı Rüstem Öztürk tarafından Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesine yaptırılacak anaokulunun protokolü törenle imzalandı.

Vali Seddar Yavuz, Valilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Rüstem Öztürk'ün, okul öncesi eğitimin önemini ve değerini bilerek 4 derslikli anaokulu yapmak arzusuyla yola çıktığını kaydetti.

Hayırsever iş adamının bu desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Yavuz, "Eğitim yatırımları Allah katında da milletin nezdinde de en kıymetli, en değerli yatırımlardır. Birçok çocuğumuzun kişilik gelişimine, akademik başarısına, hayat başarısına katkı sunacak bir eğitim yardımıyla beraberiz. Hayırsever iş adamımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Okulumuzda çok güzel evlatlarımız yetişecektir. Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerine hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Öztürk ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah bana anaokulunu yapmayı nasip etti. Çok mutluyum. Sayın Valim Seddar Yavuz'a da gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anaokulunun protokolü Vali Yavuz, iş adamı Öztürk, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş tarafından imzalandı.

Hayırsever iş adamının talebi doğrultusunda "Yüksel-Rüstem Öztürk Anokulu" adının verileceği okul inşaatının 4 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

