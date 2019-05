Hayırsever iş adamından her gün 500 kişiye iftar yemeği

Kütahya’nın Simav ilçesi ve Uşak’ta marketler zinciri bulunan hayırsever iş adamı Ali Sayar, her gün 500 kişiye iftar yemeği veriyor.

Geleneksel olarak 7 yıldır iftar yemeği veren iş adamı Ali Sayar, Ramazan ayında yaptığı hayrın, kazandığını vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğu olduğunu ifade etti. Sayar “Her gün 500 kişi olmak kaydıyla, çevremizdeki hastalarımıza da buradan yemek gönderiyoruz. Bu şekilde yapılan hayırdan çok mutlu oluyorum. İftar vakti 500 kişi aynı anda oruçlarını açıyor burada. Bu yıl 7’ncisini düzenlediğimiz ve artık geleneksel olarak yapmış olduğum iftar çadırımızda her gün iftar yemeği veriyoruz. Bunun yanında çevremizde bulunan, çadırımıza gelemeyen engelli kişilerin evlerine kendi elimizle yemek götürüyoruz. Bu yardımlaşma ve ikramdan çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte iftar yemeğine katılan Uğur Sert, "Hayırsever iş adamının geleneksel olarak yaptığı iftar yemeğine herkes katılabiliyor. Her sene yapılan bu hayırdan memnunuz. Allah razı olsun” dedi.