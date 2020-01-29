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Hayırsever iş adamının Kilis'te yaptıracağı lisenin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Hayırsever iş adamının Kilis'te yaptıracağı lisenin temeli atıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te hayırsever iş adamı Ahmet Karakılınç tarafından yaptırılacak 24 derslikli lisenin temel atma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki törende, Kilis'in eğitimde hak ettiği noktaya gelebilmesi adına paydaş kurumlarla ciddi çaba harcadıklarını söyledi.

Eğitimde yaşanan en önemli sorunun derslik açığı olduğunu, bunun için de yaklaşık 100 bin metrekarelik alana ihtiyaç duyduklarını anlatan Bulut, arazinin 95 bin metrekaresinin temin edildiğini ve geçen günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla okul yapımı için devir işlemlerinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Temeli atılan lise alanının, bu kapsamda Milli Eğitim'e bağışlanan arsalardan olduğunu belirten Bulut, "Devlet bir yandan alan üretirken bir yandan da hayırseverler bizleri yalnız bırakmıyor. Bize düşen, hayırseverlerin önünü açmak ve hayırları Kilis'e kazandırmaktır. Bir okul, ülkemizi bir cezaevinden kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da yaşanan derslik sorunu nedeniyle Suriyeli öğrencilerin bir kısmının halen okullaştırılamadığını anlatarak, "85 konteyner sınıfımız var, kent merkezinde 12 okulumuz ikili eğitim veriyor. Halen kampa taşıdığımız Suriyeli öğrencilerimiz var." dedi.

Devletin bu konudaki yoğun çalışmalarına, hayırseverlerin de destek vermesi gerektiğini ifade eden Akkurt, "İşte bu çalışma onlardan biridir." diye konuştu.

İş adamı Ahmet Karakılınç ise lise yıllarından bu yana hayalini kurduğu okulu yaptırabilmenin gururunu yaşadığını kaydetti.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe'nin dua okumasının ardından, okulun temeli atıldı.

Törene, Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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