Hayırsever iş adamının Kilis'te yaptıracağı lisenin temeli atıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te hayırsever iş adamı Ahmet Karakılınç tarafından yaptırılacak 24 derslikli lisenin temel atma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki törende, Kilis'in eğitimde hak ettiği noktaya gelebilmesi adına paydaş kurumlarla ciddi çaba harcadıklarını söyledi.

Eğitimde yaşanan en önemli sorunun derslik açığı olduğunu, bunun için de yaklaşık 100 bin metrekarelik alana ihtiyaç duyduklarını anlatan Bulut, arazinin 95 bin metrekaresinin temin edildiğini ve geçen günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla okul yapımı için devir işlemlerinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Temeli atılan lise alanının, bu kapsamda Milli Eğitim'e bağışlanan arsalardan olduğunu belirten Bulut, "Devlet bir yandan alan üretirken bir yandan da hayırseverler bizleri yalnız bırakmıyor. Bize düşen, hayırseverlerin önünü açmak ve hayırları Kilis'e kazandırmaktır. Bir okul, ülkemizi bir cezaevinden kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da yaşanan derslik sorunu nedeniyle Suriyeli öğrencilerin bir kısmının halen okullaştırılamadığını anlatarak, "85 konteyner sınıfımız var, kent merkezinde 12 okulumuz ikili eğitim veriyor. Halen kampa taşıdığımız Suriyeli öğrencilerimiz var." dedi.