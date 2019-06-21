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Hayırsever iş insanının cezaevine yaptırdığı cami hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaptırılan Adalet Camisi hizmete girdi

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt tarafından yaptırılan "Adalet Camisi" hizmete açıldı.

Caminin önünde düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, caminin hayırlı olmasını diledi.

Güzel bir eser olduğunu belirten Kaymak, "Camimizi kazandıran, vesile olan Cemal amca ve ailesinden Allah razı olsun. Cumhuriyet Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanımız bu hayra vesile oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Çıtlak da cezaevi personelinin, vatandaşların, tutuklu ve hükümlü yakınlarının kullanacağı caminin ve sosyal donatıların çok değerli bir hizmet olduğunu anlatarak, "Hayırlı olsun. Cemal Yeşilyurt ağabeyimize de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise kendilerinin sadece ortaya bir fikir attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu işin yürütücüsü, tamamlayıcısı, her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz, çok da sevdiğimiz iş adamı ağabeyimiz Cemal Yeşilyurt'tur. Kendisine teşekkür ediyorum. Burada 'dağ başı' gibi tabir edilen bu noktada bir tesisin hizmete sunuluşunun ancak kullanılmaya başladıktan sonra ne kadar anlamlı olduğu görüldü."

Cemal Yeşilyurt da caminin çok görkemli, çok büyük, çok pahalı bir yapı olmadığını ancak lüzumluluğu ve ihtiyacının çok büyük olduğunu dile getirdi.

Burayı keşfettiklerinde aile olarak bu eseri buraya yapmaya karar verdiklerini aktaran Yeşilyurt, şunları söyledi:

"Esasen maddi değerinin çok fazla anlamı olduğunu zannetmiyorum. Bu eseri bize 'yap' diyenlere, bizden böyle bir hayır yapmamızı isteyenlere, adaletçilere, bilhassa Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Parası olan parayı verir, o kadar mesele değil ama esas mesele düşünmek, düşüncedir. Ahmet Bey çok iyi bir yere imza attı."

Konuşmaların ardından Selçuklu mimarisine sahip 400 kişilik Adalet Camisi, hizmete açıldı.

Caminin üst kısmında namaz kılma yeri, alt kısmında ise sosyal alanlar bulunuyor. Sosyal alanda cezaevine ziyarete gelen tutuklu ve hükümlü yakınlarına sosyal alandaki kafeteryada dinlenme ve alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

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