Hayırsever ‘Robin Hood’ Çanakkale’de ortaya çıktı! Para dağıtıp veresiye defteri kapattı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2019 yılının Mart ayında ortaya çıkan ve kendisini ‘Robin Hood’ diye tanıtan şahıs, başkalarının vasıtasıyla pandemi döneminde çalışamayan, engelli ve muhtaç ailelere yardım ediyor.

Gelibolu’da dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde bakkallarda bulunan veresiye defterlerini kapatan ve paraya ihtiyacı olan ailelere ‘Robin Hood’ yazılı zarflarla para gönderen hayırsever vatandaş, dar gelirlilerin yüzünü güldürdü. İlk olarak, sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Hasan Başak'ın (58) evine giderek elektrik ve su parası gönderildi.

Geçen sene de yardım yapıldığını ve ‘Robin Hood’a çok teşekkür ettiğini belirten Hasan Başak, “Allah razı olsun bu yardımları gönderen abiden. Çok ihtiyacımız vardı. 200 lira ile elektrik ve suyumuzu yatıracağız. Bu yardımlar devamlı geliyor. Gönderenden Allah razı olsun” dedi.

"ARACI BİR KİŞİYLE YARDIM ULAŞTIRIYOR, BİZ DE DAĞITIYORUZ"

‘Robin Hood’un yardımlarını bir başkası vasıtasıyla dar gelirli vatandaşlara ulaştıran Ramazan Malhatun (28), “2019 yılının Mart ayı, pandeminin başladığı günden beri, Gelibolu’da bizim de ismini bilmediğimiz kendini 'Robin Hood' diye tanıtan hayırsever bir vatandaşımız, aracı bir kişiyle bize yardımları ulaştırıyor. Muhtaç olan, pandemiden dolayı çalışamayan, engelli olan vatandaşlarımıza çok iyi yardımlar yapıyor. Gelibolu’daki bakkallarda gezip, borcunu ödeyemeyen ya da çalışamayan vatandaşlarımızın da borçlarını ödedi. Kirasını ödeyemeyenler kira, elektriğini ödeyemeyenlere de para yardımında bulundu. İsmini biz de bilmiyoruz, başka birisinin aracılığı ile bize ulaşıyor, kendini Robin Hood diye tanıtıyor. Biz de onun yardımlarını elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.