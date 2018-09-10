Hayırsever vatandaştan Adıyaman'a okul

Ankara'da spor hekimliği yapan hayırsever Ateş Şendil'in anne ve babası adına yaptırdığı Çetinkaya-Biran Şendil İlk ve Ortaokulu'nun açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er'in katılımıyla Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Burunçayır köyünde yapımı tamamlanan 8 derslikli okulun açılışı düzenlenen törenle yapıldı.
Törende konuşan Er, hayırsever Şendil'in anne ve babasına kendi emeğiyle yaptırdığı okul açılışı için kentte geldiğini belirterek, okulun hayırlı olmasını diledi.
Şendil ve ailesini tebrik eden Er, "İnsanımızda olması gereken özelliklerden bir tanesi de içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk duymak. Bugün açılışını yapacağımız bu okulda öğretmenlerimizin yetiştireceği çocuklar ve bunun toplumsal yararı bu binayı çok daha anlamlı kılacaktır. Bu vesile ile Ateş Şendil ve ailesine eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor, açılışını yapacağımız bu okulun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hayırsever Ateş Şendil ise yaşamı boyunca bir ülkenin geleceğinin insanlarının eğitimine bağlı olunduğuna inandığını belirtti.
Eğitim ve eğitilmiş insanların bir ülkenin sahip olabileceği en güçlü silah olduğuna değinen Şendil, bulunduğu konuma gelmesini sağlayan devletine ve ailesine borcunu bir nebze ödemek için okulu yaptırdığını ifade etti.
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Er, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve davetliler tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi.
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