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Hayırsever veli 290 öğrenciye çanta hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

İkieylül Ortaokulu’daki 290 öğrenciye bir hayırsever veli tarafından hediye edilen çantalar, Okul Müdürü Celal İrtekin tarafından dağıtıldı.Öğrencileri bireysel mutlu etme amacı güden adının açıklanmasını istemeyen hayırsever bir sponsor tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında İkieylül Ortaokulu 5.

Hayırsever veli 290 öğrenciye çanta hediye etti

İkieylül Ortaokulu’daki 290 öğrenciye bir hayırsever veli tarafından hediye edilen çantalar, Okul Müdürü Celal İrtekin tarafından dağıtıldı.
Öğrencileri bireysel mutlu etme amacı güden adının açıklanmasını istemeyen hayırsever bir sponsor tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında İkieylül Ortaokulu 5. sınıfa başlayan 290 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığının sağlık ölçütlerine göre okul ismi ve arması yazısı okul çantası dağıtıldı.
Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Öztürk, "Öğretmenler ve Okul Aile Birliği, öğrencilerimizin vücut yapısına uygun, sırt ve omuz askıları sünger destekli okul çantalarının doğru bir şekilde kullanılması ile ilgili öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde göstermiştir. Uygulamada; çanta ağırlığının sırt merkezine gelecek şekilde yerleştirilmesi, çanta boyu ayarı ve çantayı iki omuzdan da taşımanın sağlık açısından önemine değinildi. Çanta kullanımındaki olumsuzlukları aza indirerek öğrenci sağlığının önemini vurgulayarak okul ismi ve armalı çantaların öğrencilerimizin okula aitlik duygusunu geliştirecektir" dedi.
Çanta dağıtımında öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Hayırsever veli 290 öğrenciye çanta hediye etti

Hayırsever veli 290 öğrenciye çanta hediye etti

Hayırsever veli 290 öğrenciye çanta hediye etti

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