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Hayırseverin mutfağından ihtiyaç sahibine iftarlık taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Beşir Derneği İnegöl Temsilciliği üyeleri, hayırseverlerden topladıkları iftarlık yemekleri sefer taslarıyla günde ortalama 15 ihtiyaç sahibi ailenin evine götürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beşir Derneği üyeleri, hayırseverlerin evlerinde pişirdikleri yemekleri alıp sefer taslarına koyarak iftar vakti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Evlerinde iftar hazırlığı yapan hayırsever aileler, kendileri için pişirdikleri yemeklerin bir kısmını Beşir Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Bir Kap, Bir Kalp" adı verilen proje sayesinde veren el, alan el ile buluşuyor.

Temsilciliğin sosyal inceleme sorumlusu Cihan Ezlen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde ortalama 15 aileye yemek dağıttıklarını söyledi.

Ramazan boyunca yaklaşık bin 500 kişilik yemek dağıtmış olacaklarını belirten Ezlen, "Ecdadımız zamanında insanlar, ihtiyaç sahiplerini göz önünde bulundurarak kendi sofralarına davet ederlerdi. Şu anda böyle bir şey kalmadı. Biz Beşir Derneği olarak bunu tüm Türkiye'de ramazan ayında, böyle bir manevi ortamda insanları kendi sofralarına davet edemeseler bile en azından o gün evlerinde yapmış oldukları yemeklerle insanlara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Projenin destekçilerinden Zeydi Çelik de böyle bir yardım faaliyetinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri kendimiz ramazan aylarında durumu olmayan insanları arardık. Karınca kararınca yapardık ama 3-4 yıldır Beşir Derneğinin 'Bir Kap, Bir Kalp Projesi'ni duyduk, çok sevindik. Bu projede mümkün olduğunca yer almaya çalıştık. Nasip oldu, bu sene de yer aldık. Veren el, alan eli görmüyor. Alan el de veren eli görmüyor. Kimlere ulaştığını bilmiyoruz. Olması gereken usulü bizlere öğretiyor. Bu organizasyonu gerçekleştirenlerin hepsine çok çok teşekkür ediyoruz."

Projeye destek veren Yalçın Biçer de yaptıkları yemeklerin ihtiyacı olan ailelere verilmesinden dolayı çok memnun kaldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşir Derneği iftarlık yardım yemek

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