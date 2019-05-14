Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyorlar

"Fakir ve muhtaç evlerinde yiyeceği olmayan, yemek yapma imkanları olmayanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada aşevi açtık. 2,5 yıldır aşevimiz faaliyette ve günlük 250 ila 280 kişilik bir bantta düzenli şekilde yemek veriyoruz. Üç öğün yemek veriliyor ramazan dışında ama ramazan iftarına özel 4 çeşit yemek veriliyor. Bazen bu içecekle beraber 5 çeşit oluyor. Aşevimizde umuma açık bir yemek dağıtımı yok. Sadece fakir olup bize müracaat eden ya da bizim tespit ettiğimiz insanlara iftar için yemek veriyoruz."

Aşevinden ya da ofislerinden makbuz karşılığı yapılan yardımlarla ilgili fonlama çalışmaları olduğunu söyleyen Kan, yardımların ihtiyaç sahibine hayırseverin isteği doğrultusunda ulaştırıldığını ifade etti.

Yardımlarda iki konuya çok dikkat ettiklerine değinen Kan, "Bağışçıyla bağışlananı, yani yardım edenle yardım edileni karşı karşıya getirmemeye çalışıyoruz ki bu çok önemli çünkü yardım edenin, yardım edilene karşı bir farklı tavrın gelişmesine engel oluyoruz. Bir diğer dikkat ettiğimiz husus da yardım edileni ifşa etmiyoruz." dedi.

Kan, Yalova'dan Suriye'ye iç savaşın başladığı günden bu yana 37 tır dolusu yardım gönderdikleri bilgisini paylaştı.

Hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür eden Kan, şunları kaydetti:

"Bir sadece bir köprüyüz. Yani bağışı yapanla bağış yapılacak kişi arasında bağlantıyı kuran bir köprüyüz. Suriye iç savaşı tarih boyunca en uzun süren savaş olarak tarih sayfalarında yerini alacak ve çok insan etkilendi. 37 tır, çoğu un olmak üzere, gıda, hijyen paketleri, tıbbi yardım kalemleri olmak üzere pek çok yardımı kapsıyordu. Çok şükür bugüne kadar büyük bir destek sağladık. Benzer bir şekilde Yemen iç savaşı ile ilgili de Yalovalı hayırseverlerin destekleriyle yardım yapmaya devam ediyoruz. Yalovalı hayırseverlerin desteğiyle şu ana kadar Yemen'e 300 bin liradan fazla bir yardımımız oldu. Benzer şekilde Etiyopya'da fakir ve muhtaçların olduğu yoğun bir bölgede 100 kızımızın kalacağı bir yetimhane açtık, Yalovalı hayırseverlerin katkılarıyla. Yani Yalova'daki gönüllü ve gerçekten hayırsever insanların bu çalışmalara çok büyük katkıları, bereketleri var. İnsanlarımız kendi kadim kültürünü yaşıyor ve yaşatıyor."

