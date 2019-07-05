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Hayırseverler, personel ve hükümlüler cezaevinde cami yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunun da içinde bulunduğu kampüste, cezaevi personeli ve hükümlüler tarafından yapılan caminin açılışı yapıldı.Geçen yıl Ekim ayında Tekirdağ-Murat karayolu üzerinde aralarında F tipi 1-2 ile T tipi 1-2 cezaevi de bulunan kampüs girişinde cezaevi personeli tarafından oluşturulan dernek, cami yaptırma kararı aldı.

Hayırseverler, personel ve hükümlüler cezaevinde cami yaptı

Tekirdağ’da Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunun da içinde bulunduğu kampüste, cezaevi personeli ve hükümlüler tarafından yapılan caminin açılışı yapıldı.
Geçen yıl Ekim ayında Tekirdağ-Murat karayolu üzerinde aralarında F tipi 1-2 ile T tipi 1-2 cezaevi de bulunan kampüs girişinde cezaevi personeli tarafından oluşturulan dernek, cami yaptırma kararı aldı. Personelin yanı sıra hayırseverlerin desteği ile ve hükümlülerinde inşaatında çalıştığı camii bugün yapılan törenle açıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program konuşmalarla devam etti.
Programda bir konuşma yapan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, “Camimiz tamamen hayırseverlerin ve Tekirdağ halkının katkılarıyla açık cezaevi müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlülerimizin çalışması ve gayretleriyle tamamlanarak hizmete girmiştir. Ben bu vesile ile hayırseverlerimize ve bu inşatta görev alan hükümlülerimize ve cezaevi müdürlüğü ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Açık Cezaevi Müdürü Sıddık Sami Koçak ise yaptığı konuşmasında, “Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Camii ve Sosyal Tesisi yaklaşık 2 bin 200 metrekare alan üzerinde 500 kişinin namazını kılabileceği cami, 250 metrekare market, 500 metre kare açık kapalı kafeterya ve bebek bakım ünitesinden oluşmaktadır. Açılışını yaptığımız tesis tamamen hayırsever vatandaşlarımızın aynı ve nakdi yardımları ile Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu tarafından inşaatı yaklaşık 800 bin TL harcama yapılarak tamamlandı. Market bölümünde İşyurtlarında üretimleri yapılan yaklaşık 200 çeşit ürünün teşhir ve satışı gerçekleştiriliyor. Kafeterya bölümü sabah 07:00 -23:00 saatleri arasında tüm halkın hizmetine açık. Kafeteryada sabah kahvaltısı, çorba, pide çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı, soğuk ve sıcak içecekler müşterilerin sunumuna açık. Toplu rezervasyon yaptırma imkanı açık. Ayrıca alışverişlerde post makinası kullanılabilir. Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu: tekstil, fırın ve unlu mamüller, kafeterya, market, tarım ve seracılık, inşaat bakım ve tadilat işleri, soğuk demir işleri, temizlik hizmetleri, otopark işletmeciliği iş kolları olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İş kollarında ücret karşılığında sigortalı olarak 450 hükümlü çalışma imkanı bulmaktadır. Hükümlülerimize 2019 yılı içerisinde 500 bin TL maaş ödemesi yapılmıştır. Yürütmüş olduğumuz faaliyetler sonucu 24 bin TL vergi, 64.000,00 TL hükümlü sigorta primi ödemesi yapılmıştır” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan camide ilk Cuma namazı kılındı.
Cezaevi Camisini açılış programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç,Tekirdağ Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Müftüsü İsmail İpek ve çok sayıda davetli katıldı.

Hayırseverler, personel ve hükümlüler cezaevinde cami yaptı

Hayırseverler, personel ve hükümlüler cezaevinde cami yaptı

Hayırseverler, personel ve hükümlüler cezaevinde cami yaptı

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