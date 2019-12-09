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Hayırseverler Suriyeliler için Şanlıurfa ve Tel Abyad'da okul yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:37 | Son Güncelleme

Hayırseverler Suriyeliler için Şanlıurfa ve Tel Abyad'da okul yapacak

Kuvvet ve Katarlı hayırseverler Şanlıurfa ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Suriyeliler için okul yapacak.

Başta Kuveyt ve Katar olmak üzere hayırseverlerin desteğini Şanlıurfa'da okul ve yurt gibi projelere yönlendiren Said Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında 16 derslikli 2 ortaokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Vali Abdullah Erin, imza töreninde hayırseverliğin gönül işi olduğunu belirtti.

Bugün de imzalanan protokolle iki okul yapma kararının hayata geçirildiğini ifade eden Erin, "Bu bölgede zor durumda olan Suriyeli kardeşleri için örnek işler yapıyorlar. Müslüman kardeşlerinin bu zor döneminde, imkanları elvermesine rağmen sesini çıkarmayan çok sayıdaki devlet ve milletin yanında göstermiş olduğu cömertlik takdire şayandır." dedi.

Vali Erin, bu protokolle yapılacak okullardan birini, hayatın normale dönmeye başladığı Telabyad'da inşa edileceğini kaydetti.

Said Derneği Temsilcisi Talal Al Arab da Suriyeli kardeşlerine yardımcı olmanın kendileri için farz olduğunu ancak Türkiye'nin yaptığı destek ve yardımın daha manidar olduğunu söyledi.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Said Derneği adına Hassoun Almohammadsulaiman da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okul said derneği Şanlıurfa Tel Abyad vali abdullah erin

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