Hayırseverler ve gönüllüler Darülaceze sakinleri için buluştu

İSTANBUL (AA) - Hayırsever iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler ile yaşlı ve bakıma muhtaçlar için gönüllü çalışanlar, Darülaceze sakinleri için bir araya geldi. Okmeydanı'ndeki Darülaceze Başkanlığı toplantı salonununda gerçekleşen "Darülaceze Buluşması"nda kurumun yapmayı planladığı yurt ve Arnavutköy'de inşa edilecek yeni Darülaceze binasının projeleri hakkında bilgi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, hayırseverin yardım etmelerini sağlamak için hazırlanan kamu spotlarının görsel sunumunun ardından toplantıda yaptığı konuşmada, kurumun taleplerine olumlu cevap vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Darülaceze ailesinin bireyleri ve onlarla ilgilenen hayırsever ve gönüllülerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Baraçlı, herkesi kendisine emanet edilen veya emanet bırakılana sahip çıkmaya çağırdı. Türk anlayış ve kültüründe, Darülşifalar, Darülacezeler, vakıflar ve bunlara benzer kurumlar olduğunu hatırlatan Baraçlı, "Topluma hizmet edebilmenin sadece bir devlet anlayışı içinde değil de bir birlik anlayışı içerisinde, sivil toplum dayanışması içerisinde yapıldığını biliyoruz. Ecdadımızın geride bıraktığı ve tespit edilen vakıfların sayısı 26 bin civarında. Osmanlı'nın bir vakıf ve sosyal devlet olduğunu unutmamamız gerekir." dedi.

İnsanlığa hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğu anlayışının toplumda bulunmasından ötürü bir bereket oluştuğunu dile getiren Baraçlı, şöyle konuştu: "Türkiye'ye yapılan saldırıların en temel noktasında, bizim bu anlayışımızı ortadan kaldırma düşüncesi var. Son ekonomik saldırılar bunu gösteriyor. Bizler, bu saldırıların altından çok rahat bir şekilde kalkacağız. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ettiğimizde, bu saldırıları bertaraf etme şansımız var. Tabii bunların ötesinden bizlerin de bir şey yapması gerekiyor. Şu andan yastık altında tuttuğumuz birikimlerimizi ekonomiye kazandırmamız şart. Sadece maddi yönü değil manevi yönüyle de üzerimize düşeni yapmalıyız. Şu anda bu kurum olmak üzere her şey bize emanettir. Bize emanet edilenleri, bizden sonrakilere sağlam bir şekilde bırakarak görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor." - "Birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz" İBB'nin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi aktaran Baraçlı, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'u kolay erişilebilir ve mutlu yaşanabilir bir yer haline getirmek için birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Belediyenin yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar için pek çok proje yürüttüğünü, Kayışdağı'ndaki bakımevinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu hatırlatan Baraçlı, "Biz burada hizmet anlayışımızı benzer bir modelle yürütüyoruz. Tüm arkadaşlarıma Darülaceze'yi ziyaret ederek empati yapma fırsatı yakalamaları tavsiyesinde bulunuyorum. İBB'nin hizmetleri toplumda farklı boyutlarda devam ederken, evde sağlık, kadın ve çocuk sağlık hizmetleri ve gençlikle ilgili birçok projemiz var. Dünyada ödül almış modelleri farklı ülke ve illere aktarabilecek şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Darülaceze'nin İBB'den tabii ki talepleri oluyor. Ne tür talepleri varsa bunları karşılamaya hazırız. Kurumun, ruhsat ve imar ile ilgili isteklerini de hızlandıracağız." ifadelerini kullandı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise kurumda yapılanlar hakkında bilgi verdi. Göreve geldiği dönemde kurumun pek çok biriminin perişan halde olduğunu, tel tel dökülen binaları, tarihi yapılarına sadık kalarak elden geçirdiklerini anlatan Cebeci, "Dışarıdan geçerken görülen 300 metre uzunluğundaki yüksek duvarların arkasında bir tarih, bir medeniyet ve bir insanlık var." dedi.