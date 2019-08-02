Hayırseverlerin desteği Amara Elif'in ağrılarını azalttı

İBRAHİM YALDIZ - Doğuştan beyin felci (serebral palsi) olan, sonra da epilepsi ve mikrosefali tanısı konulan Amara Elif Taşkıner, hayırseverlerin yardımları sayesinde yapılan ameliyatla çürüyen dişlerinin neden olduğu şiddetli ağrılardan kurtuldu.

Muş'ta 2 çocuk annesi Bahar Taşkıner'in, 5 yaşındaki kızı Amara Elif'in çektiği ağrıları dindirebilmek ve daha iyi koşullarda tedavi ettirebilmek için valilik izniyle başlattığı yardım kampanyasına hayırseverler kayıtsız kalmadı.

Minik kızın ağrılarının dindirilmesi için açılan hesaba yardımda bulunan hayırseverler, bu sayede tedavinin bir kısmının yapılabilmesini sağladı.

Yardımlar sayesinde Amara Elif'i İstanbul'daki özel bir hastaneye götürerek ameliyat ettiren Taşkıner ailesi, dişlerini tedavi ettirerek minik kızı yaşadığı şiddetli ağrılardan kurtardı.

Kızının ağrılardan bir nebze de olsa kurtulmasına sevinen anne Taşkıner, rahatsızlığı nedeniyle çektiği diğer ağrıların tedavisi için de yardımların devam etmesini istedi.

Anne Taşkıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarını paylaşan, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.