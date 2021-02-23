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  4. Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı

Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı

23.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Denizli’de uyuşturucu bağımlısı genç, arkadaşı ile birlikte babasına ait motoru çaldı.

Denizli’de uyuşturucu bağımlısı genç, arkadaşı ile birlikte babasına ait motoru çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen baba, hırsızın oğlu olduğu öğrenince şikayetçi olmadı. Dört gün sonra yine oğlu tarafından arabası çalınan talihsiz baba şikayetçi oldu. Motorun çalınma anı ise saniye saniye görüntülenirken, genç arkadaşlarıyla arabayla gezerken yakalandı.
Denizli’de 2 hafta önce bir apartmanın önüne 21 yaşındaki A.P. ve bir arkadaşı gelerek etrafı kontrol etmeye başladı. Ardından girişin yanında bulunan motoru çalmak için hazırlanan gençler bir süre motorla uğraştıktan sonra bulunduğu yerde yere düşürdü. Motoru ayağa tekrar kaldıran A.P. dışarıya çıkarmaya hazırlarken arkadaşı da önden giderek etrafı kontrol etti. Motoru alan A.P., sonrasında arkadaşının arkasından gidip motoru sakin bir şekilde eliyle götürdü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Motorunu çalan oğlu dört gün sonra arabasını da çaldı
Sabah işe gitmek için hazırlanan H.P. ise dışarıya çıktığında motorunun olmadığını fark etti. Apartmanın güvenlik kamerasının izleyen H.P., motorunun yanına gelip çalan 2 kişiden birinin oğlu olduğu görünce polis ekiplerine şikayet etmedi. Aradan dört gün geçtikten sonra H.P. arabasının da park ettiği yerden çalındığı fark edince bu sefer karakola giderek oğlunda şikayetçi oldu.

2 arkadaşı ile beraber gezerken yakalandı
Polis ekipleri H.P.’nin şikayetçi olması üzerine babasının motorunu ve arabasını çalan A.P. için yakalama çalışması başlattı. A.P. dün iki arkadaşı ile beraber arabayla gezerken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

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