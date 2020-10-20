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Hayırsız evlat annesini ayaklarından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Denizli’de eşinden ayrı iki kızıyla birlikte yaşayan kadını oğlu silahla ayaklarından vurdu.

Denizli’de eşinden ayrı iki kızıyla birlikte yaşayan kadını oğlu silahla ayaklarından vurdu. Hayırsız evlat annesini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. isimli kadın bir süredir eşinden ayrı olarak iki kızıyla birlikte kent merkezinde yaşıyordu. Talihsiz kadının H.A. isimli oğlu, annesinin yalnız olduğu anı fırsat bilerek akşam saatlerinde eve geldi. Burada anne oğul arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Öfkesine yenik düşen 18 yaşındaki H.A., yanında getirdiği tabanca ile annesinin iki ayağına ateş etti. Olayın ardından hayırsız evlat bölgeden kaçarken, sesleri duyan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri binaya girdiği sırada yaralı ve baygın halde bulduğu talihsiz kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, her yerde hayırsız evladı arıyor
Olayın ardından annesini silahla yaralayarak bölgeden uzaklaşan H.A.’yı arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda etrafta suç aletini arama çalışmaları başlattı. Serinhisar ilçesinden Denizli’ye sabah saatlerinde geldiği belirlenen H.A.’yı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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